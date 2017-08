La indignación por la muerte en prisión de Kepa del Hoyo toma las calles de Galdakao

Más de 8.000 personas han tomado parte en la manifestación que está tarde ha recorrido las calles de la localidad vizcaína de Galdakao, localidad natal de Kepa del Hoyo, preso político vasco muerto en la prisión de Badajoz el pasado lunes. Pese a que la tarde ha sido lluviosa, miles de personas se han acercado hasta Galdakao para dar el último adiós al militante independentista vasco..



Pasadas las 6 de la tarde la movilización arrancaba entre irrintzis y aplausos, precedida por familiares de Kepa, que portaban una foto suya y una ikurriña con un crespón negro, tras ell@s, la pancarta principal con el lema "Agur eta ohore Kepa".

La marcha ha recorrido el casco viejo de Galdakao entre gritos de "Herriak ez du barkatuko", "Euskal presoak etxera!" o "Kepa, gudari, gogoan zaitugu!. Finalmente la marcha ha vuelto a la plaza Iturrondo, donde ya estaba preparado el escenario para el acto político que ha cerrado la manifestación.

Decenas de militantes de la organización Herritar Batasuna también se han concentrado en la plaza Iturrondo portando pancartas y lemas en recuerdo de Kepa y por la amnistía para tod@s l@s pres@s polític@s.

El acto ha comenzado con el sonido de la txalaparta y con bertsos, tras eso han intervenido una amiga de Kepa y un portavoz de Ernai Galdakao. Seguidamente ha tomado la palabra la familia de Kepa, Maite y Peru, su mujer y su hijo, especialmente emotivas han sido las palabras de Peru, todo un alegato contra la cárcel y la dispersión.

Finalmente ha tomado la palabra Arkaitz Rodríguez de Sortu, quién ha dicho que "le debemos a Kepa la paz y la libertad, pero sobre todo de la debemos a Peru, a nuestros hijos e hijas", tras esto, la música de Izarren Hautsa ha cerrado el acto.

Vídeo realizado por Ahotsa.info:

Intervención completa de Peru, hijo de Kepa:

Ezin dut lorik egin, beraz textu hau egitea bururatu zait.

Lehenik eta behin, eskermila ekitaldietan egondako guztioi, baita be, etorri ezin izan direnei. Zuen animoek bizitzen jarraitzeko indarra eman digu lako

Textu hau, nire testigantza edo lekukotzat hartu behar da soilik.

Textu hau, nik idatzi dut, nire bizipena, zuei, inork behartu gabe, kontatzeko. Urte hauetan bizi izandakoa kanporatzeko beharra dudalako

Keparen nahi handiena, berak jasandako egoera, ni barne, inork jasan behar ez izatea zen.

Askotan esan dit, "nik ez nuen espero bizirik amaitzea", hau da, bere, odol hotzez erahildakoen kideen patu bera izango zuela uste zuen.

Baina ez zen ala izan, eta bere kideak gogoan zituela, kartzelatik, presoen bizi maila hobetzeko borrokatu zuen. Hori dela eta, askotan pairatu du estatuak duen gorrotoa: tortura, dispertzioa... Bere aitaren heriotzarekin ere, berdin jarraitu zuten.

Beraz, zelan kondenatu biolentzia, beraren aurka behin eta berriro erabili izan badute?

Bidai batean, letra bat idatzi nuen, honela dio:

Bidai luzea dut atzean ia bilbora heltzen

Lazter nau etxean ya nengoen aspertzen

Musika mobilean, hasi na idazten

Ezin kendu mina

19 urte adina

Idazkera fina

Dena da berdina

Kostatzen zait baina

Ekinez, guztia da egina

Hau da errealitatea beste bidai bat bizirik

Momentuz dut sortea, ezin egon isilik

Patu hontan zintzilik

El dia de la marmota

Ezin azaldu min mota hau

Zenbat egun, zenbat gau

Bizitza honek naskatzen nau

40 minutu milaka taupada

1300 km una matada

Que putada, baina hala da

Gauza hauetara ohitzen hasi gara

Ta ez hartu balitz bezela broma

Zenbat puntu zenbat koma

Este viaje no hay quien se lo coma

Para mi vida, carcoma

Gure maletan ia 2 tona

Nomada, batzuen antzera

Bidai bakoitza diru galera

Ta barruan urduri bera

Mezedez, atara zazue kalera

Gu ez garela, errudunak

Mezedez, izan zaitezte sentzudunak

Zergaitik hainbeste amorru beti ohiuka

Gure aurka orruka

Senide ta lagunak, ahaztuta

Noiz amaituko da burruka

Iadanik ahulduta

Esperantzak agortuta

Berriro ere, antzeko letra

A ver si alguna vez te penetra

En el corazon en la sien o bien por donde te quepa

Entiendo tu dolor, pero porfavor respeta

A los familiares de los presos

Politicos, comunes, a todos esos

Para todos vosotros tomad besos

Solo me dedico a crear versos

Mientras otros vuelan sesos

Literal o metaforicamente

Me es indiferente

Vuestra ravia muy presente

Vuestra conciencia ausente

O es que teneis mucha sangre fria

Quereis quitar de nuestra mente la palabra alegria

Me dais alergia

Quereis aparecer en los libros

como vencedores

Los mejores

Os demuestro con mi voz

Que no se trata de ganar o de perder

Sino de ver

El dolor desvanecer

Y que todo quede

Grabado en la historia

Ya se que esto os duele

Lo de mantener la memoria

Sere brebe

Deja que mi voz se eleve

Espero, que alguno lo entienda y no le llegue

El consentido sentimiento que con sentido a mi me hiere

Espero, que alguno lo entienda y no le llegue

El consentido sentimiento que con sentido nadie quiere

El odio.

Beraz, keparen erailketak sortutako amorrua, indar bihurtuko dugu, kepak ez zuen inorentzako bere, edo nire bizitza nahi. Kepak, indar hori, ohiu bihurtzea nahi zuen, estatu batek isilarazi ezingo duen ohiua, askatasun ohiua. Hildako gehiok ez digu kepa itxuliko, egia esan, kepa ez da inora joan. Preso politiko guztien askatasuna lortu arte, gure ohiuarekin bat borrokatuko du!

Haiek tortura eta dispertzioa erabiltzen badute, guk hitzak eta kontzientzia erabiliko ditugu. Ezin gara haiek bezala bihotzgabeak bihurtu! Biktima bakoitzak familiar errugabeak ditu!!

Azken finean

Kepa, batzuentzako hiltzaile bat zen

Kepa, beste batzuentzako eredu bat zen

Baina Kepa, niretzako... Munduko aitarik onena zen

Eta ni, ez naiz keparen semea

Ni Peru Del Hoyo Sanchez naiz

Ez zidan inoiz politikaz hitzegin, nik nire ideologia propia daukat.

Bronka bota behar zidanean (klaseko notengatik gehienetan), zorrotz, serio,

bronka botatzen zidan, baina beti, ahotsa altzatu gabe.

Animoak behar nituenean, ni baino txarrago zegoen arren, bere irribarrerik onena erakuzten zidan, bere txikitako batallitak kontatzen...

Pertsona normal batek bezela, ametsak zituen, eta nola ez, ama eta nirekin egingo zuena planeatzen zuen: "hemendik ateratzean, antzoki bat irekiko dugu, ni barran eta zu soinuan" zioen.

Amets hauek danak, berarekin hil egin dira...

Horregatik, preso guztiak etxean nahi ditugu, eta senide guztioi, bidegabekeriaz ezarritako kondena inmoral, eta ulertzen ez duten arren, ilegala den dispertzioa bukatu beharra dago

Nire aitaren heriotza azkena izan dadin...

Euskal presoak, etxera!