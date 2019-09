[Cast/Eusk] Borroka ideologikoa berreskuratu, gure kontakizuna berreskuratu

Castellano

Septiembre va a ser un mes en el que varios acontecimientos nos van a permitir analizar la situación política real que vive Euskal Herria y en qué fase se encuentra el conflicto político que sufre este pueblo debido a la ocupación española y francesa:

• Comenzamos el mes con la resaca de la celebración del G7 en Ipar Euskal Herria, durante días, más de 20.000 uniformados al servicio de Francia y España han ocupado Lapurdi y Gipuzkoa para que las 7 caras más visibles del capitalismo mundial puedan reunirse en Biarritz. Durante estos días han establecido un estado de excepción encerrando literalmente numerosos pueblos vascos, han ocupado nuestro pueblo por tierra, mar y aire.

Esta vez no han guardado las apariencias y directamente han eliminado la libertad de expresión, reunión y manifestación, han provocado pérdidas multimillonarias y han condicionado fuertemente el día a día de miles de vasc@s.

Entre los objetivos de esta cumbre esta la pretensión del régimen francés por presentar Ipar Euskal Herria como zona colonizada y “pacificada” a nivel mundial, dando un importante paso en su política de asimilación que busca la desaparición de la conciencia nacional vasca en los tres territorios ocupado por los franceses.

• Mientras la fiscalía española dirigida por el Psoe pide la prohibición del Ospa Eguna de Altsasu y continúa con la criminalización de la legítima reivindicación de la salida de nuestro pueblo de las fuerzas de ocupación. Sin irnos de Altsasu, el 18 de septiembre finalizara el recorrido por tribunales españoles de un grupo de jóvenes del pueblo víctimas de un montaje mediático-policial por parte del régimen español.

• Otros 47 ciudadanos vascos han sido víctimas en septiembre de un macrojuicio político en los tribunales de excepción españoles. Por la vía de los hechos el régimen español vuelve a demostrar que no permite ningún otro proyecto político que no sea el suyo y que castiga y persigue militantes políticos que trabajen por traer la libertad y la verdadera paz a nuestro pueblo. Para ello tienen un arsenal de leyes preparadas para utilizar cuando lo necesite: ley de partidos, ley antiterrorista, ley mordaza, …

• No serán los únicos vascos juzgados este mes en esos tribunales ya que vari@s pres@s polític@s han sido extraditad@s por Francia y se enfrentarán a peticiones de décadas de años de cárcel.

• Otro mes más l@s pres@s politic@s vasc@s seguirán dispersados, víctimas de una política de exterminio físico y psicológico y sus familiares y amigos serán obligados a jugarse la vida pada poder visitarles 40 minutos bajo constantes humillación y prohibiciones. En la calle todo elemento que recuerde el carácter político de est@s prisioner@s serán perseguido con saña (fotografías, recuerdos, ongi etorriak…)

• En paralelo el régimen español sigue utilizando el deporte para fortalecer su proyecto político e intentar diluir nuestra identidad nacional. En septiembre ha impuesto el paso de una vuelta ciclista que no respeta a nuestro pueblo como nación. Pero será en 2020 cuando el estado acelere con esta política y nos imponga la presencia de la selección española de futbol jugando como anfitrión en Bilbo, lo que supone una humillación para nuestro pueblo.

Hasta aquí algunos ejemplos de la situación política real que sufre nuestro pueblo, a las que habría que añadir la violencia estructural diaria a la que es sometido nuestro idioma y cultura, la que sufren las mujeres y colectivos LGTBI en un sistema patriarcal, la violencia y explotación que sufre la clase trabajadora, la agresión constante a nuestros espacios naturales, …

Ante esta coyuntura política creemos que es muy importante retomar y reforzar la lucha ideológica:

• Es vital volver a llamar a las cosas por su nombre: Nadie, desde la honestidad revolucionaria, puede sostener que en Euskal Herria vivimos un proceso de paz. Tenemos que dejar claro que, para lograr una verdadera paz y convivencia, primero se tiene que conseguir la libertad y la democracia en nuestro pueblo. Una convivencia basada en la situación actual solo es la “pax romana” y dejará el conflicto político totalmente abierto a las futuras generaciones.

• En los últimos años hemos cedido demasiado en la confrontación ideológica, hasta tal punto que estamos siendo asimilados por el marco mental del enemigo, estamos asimilando su relato e ideología. Tenemos que liberar nuestras mentes para poder alcanzar la libertad como pueblo.

• Tenemos que recuperar el terreno perdido y es labor de tod@s, nadie lo va a hacer por nosotr@s, ni podemos delegar tan importante trabajo. Tenemos que hablar claro a nuestro pueblo:

En Euskal Herria no hay libertad, no hay democracia real, no se respetan los derechos humanos, civiles y políticos.

Somos un pueblo ocupado militarmente y esa ocupación es más o menos visible en función de los intereses de España y Francia como acabamos de verlo recientemente con el G7.

En Euskal Herria hay una clase dominante que impone su proyecto político (mantener la ocupación de nuestro pueblo) gracias al terror y violencia que ejercen las fuerzas de ocupación.

El resto de proyectos políticos son castigados con cárcel y represión en cuanto empiezan a resultar una alternativa real.

El camino hacia la libertad no va a ser fácil y exigirá sacrificio y compromiso ya que los estados ocupantes utilizarán su violencia contra nuestro pueblo.

• Complejos: Dejemos atrás los complejos de los últimos años, la principal víctima de este conflicto es Euskal Herria y sus gentes y no debemos admitir ni una sola lección de quienes tienen un largo historial de sufrimiento a sus espaldas, incluyendo la burguesía local colaboracionista representada por la dirección del PNV.

• Creemos que para poder avanzar en la lucha por la independencia y el socialismo debemos recuperar nuestro relato y el orgullo de lo que hemos sido y somos. En ese camino puede que volvamos a encontrarnos en el camino con much@s militantes que se han ido a casa en estos últimos años.

• En paralelo a este empoderamiento ideológico, es necesario organizarse pueblo a pueblo, barrio a barrio y volver a salir a la calle. La calle es nuestro espacio de trabajo natural, donde tendremos que desarrollar la lucha ideológica y de masas que junto con una lucha institucional no asimilada nos hará avanzar en el camino hacia la libertad.

ANIMO TA LOTU BORROKARI !!

Euskera

Irailean zehar hainbat gertakizunek Euskal Herriak bizi duen benetako egoera politikoa, eta era berean, espainiar zein frantziar okupazioa dela eta herri honek pairatzen duen gatazka politikoa zer fasetan dagoen analizatzeko aukera emango digute.

– Hilabetearen hasieran G7aren urteroko bilera izan zen gurean. Hainbat egunetan 20.000tik gora polizia eta soldadu frantziar eta espainiarrek Gipuzkoa eta Lapurdi okupatu dute militarki, mundu mailako kapitalismoaren aurpegirik ezagunenak Biarritzen bil daitezen. Egun hauetan zehar benetako salbuespen egoera ezarri dute airez, itsasoz eta lurrez, hainbat herri eta auzo literalki blokeatuz.

Oraingo honetan itxurakeriarik ere ez dute egin, eta zuzenean adierazpen askatasun, biltzeko eta manifestatzeko eskubidea debekatuak izan dira, galera ekonomiko zenba ezinak sortuz, eta milaka herritarren egunerokotasuna bortizki baldintzatuz.

Gailur honen helburuen artean, frantziar estatuaren interesa dugu, munduaren aurrean gure herria, herri kolonizatu eta baketua aurkezteko Iparraldeko hiru herrialdeetan asimilatzeko estrategian pausu esanguratsua emateko asmoz, nazio kontzientzia desager dezan.

– Bitartean PSOEk zuzendutako Espainiako Fiskaltzak “Ospa Eguna”debekatzea eskatzen zuen, eta indar okupatzaileak gure herritik irten daitezen aldarrikapen legitimoa kriminalizatzeko bere asmoarekin darrai. Altsasun bertan, aste honetan, bertako gazte batzuen kontra espainiar erregimenak sortutako montaje mediatiko-poliziala dela eta, espainiar epaitegietatik egindako ibilbidea amaitutzat emango da.

– Beste 47 euskal herritar makro epaiketa politiko baten biktimak izan dira, espainiar estatuko salbuespen epaitegietan. Horrela, berriro ere argi utzi nahi dute berea ez den inolako beste proiektu politikorik onartzen ez duela, eta horrelako atrebentziak errepresio eta kartzelarekin zigortzen direla, gure Herriaren bakea eta askatasuna lortzea helburu duten militanteak jazarriz. Horretarako lege mordoa dute prest: Mordaza Legea, Alderdien Legea, Lege Antiterrorista…..

– Euskal preso politikoek sakabanatuta jarraituko dute beste hilabete batez, sarraski fisiko zein psikologikoa bilatzen duen politika ankerraren biktima. Beren senide eta lagunek haien bizitza arriskuan ipintzen jarraituko dute, debekuz eta xantaiez betetako 40 minututako bisita egin ahal izateko. Kalean haien presentzia eta izaera politikoa irudikatzen duen edozein elementu gogor izango da zigortua (harrerak, argazkiak…..)

– Kirolaren erabilera nabarmena ere sistematikoa da, haien proiektu politikoa asimilazioaren bitartez indartzeko eta gure identitate nazionala diluitzeko asmoz. Gure Herria nazio bat bezala onartzen ez duen Vuelta bertatik igarotzea inposatu dute. 2020an estatuak tresna hau azeleratuko du, Espainiako futbol selekzioa Bilbora ekarriz etxeko talde modura, honek gure Herriarentzat probokazio eta umilazioa suposatzen duelarik.

Honaino, Euskal Herriak pairatzen duen benetako egoera politikoaren adibide batzuk.

Guzti honi, gure hizkuntzak eta gure kulturak egunero sufritzen duten indarkeria estrukturala gehitu beharko genioke, sistema hetero-patriarkal honetan emakumeek eta LGTB kolektiboek pairatzen dutena ere, herri langilearen gaineko esplotazioa, gure naturguneen kontrako erasoak eta gain esplotazioa….

Abagune politiko honen aurrean, borroka ideologikoa berriz bultzatzea eta indartzea oso garrantzitsua dela uste dugu:

• Berriro gauzei bere izenez deitzea ezinbestekoa da: Zintzotasun iraultzailetik, inork ezin du esan Euskal Herria-n bake-prozesua bizi dugunik. Argi utzi behar dugu, lehenengo askatasuna eta demokrazia irabazi behar dugula gure herrian, benetazko bakea eta bizikidetza lortzeko.

Gaurko egoeran oinarritutako bizikidetza “paxromana” deitzen da eta gatazka politikoa erabat irekia uzten du hurrengo belaunaldiei.

• Azken urteetan amore gehiegi eman dugu borroka ideologikoan, etsaiaren buruko markoak asimilatzen gaitu, hainbesteraino non bere kontaketa eta ideologia asimilatzen ari gara. Gure buruak askatu behar ditugu herri bezala askatasunera heldu ahal izateko.

• Galdutako oinarri ideologikoa berreskuratu behar dugu eta guztion lana da. Inork ez du egingo guregatik, ezin dugu utzi beste batzuen esku hain lan garrantzitsua. Gure herriari argi hitz egin behar dugu:

• Euskal herrian ez dago askatasunik, ez dago benetazko demokraziarik, Giza eskubideak, eskubide zibil eta politikoak ez dira errespetatzen.

• Militarki okupatutako herri bat gara, eta okupazio hori agerian dago Espainiaren eta Frantziaren interesen araberan, orain dela gutxi G7rekin ikusi dugun moduan.

• Euskal Herrian, bere proiektu politikoa (gure herriaren okupazioa mantentzea) ezartzen duen klase nagusi bat dago, okupazio-indarrek eragiten duten izuari eta indarkeriari esker.

• Gainerako proiektu politikoak espetxealdiarekin eta errepresioarekin zigortzen dira, benetako alternatiba izaten hasten direnean.

• Askatasunerako bidea ez da erraza izango, sakrifizioa eta konpromisoa eskatuko ditu, estatu okupatzaileek gure herriaren aurkako indarkeria erabiliko dutelako.

• Konplexuak: azken urteotako konplexuak atzean utzi ditzagun. Gatazka honen biktima nagusia Euskal Herria eta bere jendea da, ez dugu onartu behar sufrimendu-historia luzearen errudunak direnen lekzio bat ezta ere (EAJko zuzendaritzak ordezkatzen duen hemengo burgesia kolaborazionista barne).

• Independentzia eta sozialismoaren aldeko borrokan aurrera jarraitzeko,izan ginenaren eta garenaren harrotasuna eta historiaren gure kontaketa berreskuratu behar dugu. Bide horretan etxera joan diren militante askorekin batu gaitezke.

• Ahalduntze ideologiko honekin batera , beharrezkoa da herriz-herri, auzoz-auzo antolatu eta berriro kalera ateratzea .Kalea gure espazio naturala da,non borroka ideologiko eta masa borroka garatu behar ditugu,borroka instituzionala ez asimilatu batekin batera . Horrela lortuko dugu askatasunaren bideruntz aurrera egitea…

ANIMO TA LOTU BORROKARI !!